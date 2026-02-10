В Амангельдинском районе Костанайской области успешно завершились поиски двух мужчин 1985 года рождения, пропавших в степной местности.
9 февраля около 12:00 они выехали из села Амангельды в направлении зимовки «Мукыр» в районе села Шоптиколь на легковом автомобиле для поиска скота. Спустя некоторое время связь с мужчинами прервалась — их мобильные телефоны оказались вне зоны действия сети, а местонахождение оставалось неизвестным.
К поисковым мероприятиям оперативно были привлечены силы и средства ДЧС, сотрудники полиции, а также местные жители.
Пропавших удалось обнаружить в 45 километрах от села Амангельды, в местности «Тәттімбет». Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.
