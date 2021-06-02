В Костанайской области завершилась посевная кампания

Как сообщили в управлении сельского хозяйства и земельных отношений, районы в этом году засеяли только зерновых почти 3 млн 900 тысяч гектаров, и примерно 600 тысяч гектаров масличных культур.

Как отмечают чиновники от сельского хозяйства, аграрии успели засеяться в рекомендованные для нашего региона сроки посева.

Не помешала процессу и сильнейшая жара, которая стояла в области почти две недели.

Пока, как отмечают сельхозтоваропроизводители, накопленный влаги посевам еще хватает, но от дождей они бы уже не отказались.

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