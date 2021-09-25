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В Костанайской области завершилась уборочная зерновых

kazakh-zerno.net

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В регионе намолочено 2 млн 930 тыс. тонн зерна. Урожайность составила 7,2 ц/га.

Напомним, что в прошлом году, в Костанайской области собрали 3,8 млн тонн зерна, а урожайность составляла 10 ц/га.

К уборочной кампании в регионе приступили еще в августе из-за аномальной жары. К тому же отсутствие дождей привело к более раннему созреванию сельскохозяйственных культур.

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