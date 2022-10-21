В Костанайской области завершили строительство домов для пострадавших от лесных пожаров

Для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области построили 91 жилой дом.

Погорельцам вручат ключи в преддверии Дня Республики, сообщает областной акимат.

Дома возвели менее чем за два месяца. Строительством занимались 12 подрядных организаций. Для этого из резерва правительства выделили 2,3 млрд тенге, передает informburo.kz

«В преддверии национального праздника – Дня Республики – новосёлы получат ключи от своих новых комфортабельных домов. Каждый из них площадью сто квадратных метров, плюс десять соток земли. К домам подвели газ, воду, канализацию, спонсоры помогут приобрести мебель и бытовую технику», – говорится в сообщении.

Администрация области и её жители выразили благодарность строителям и неравнодушным людям.

«Мы очень рады, что строители так быстро справились с поставленными задачами и с нетерпением ждём новоселья! У нас двойной праздник – День Республики и радость встречи с новым домом! Нашим домом! Я занимаюсь шитьём одежды, очень боялась, что останусь на улице», – поделилась эмоциями жительница села Аулиеколь Жумагуль Рахметова.

Лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. Не менее 12 человек пострадали от ожогов, десятки семей лишились жилья. Всего в регионе сгорели 108 объектов, в том числе 85 домов в селе Аманкарагай и шесть – в селе Озёрное. Правительство приняло решение восстановить дома для пострадавших. Новые дома для погорельцев построили на участке в 2 га в селе Аулиеколь.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.