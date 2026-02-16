В Костанайском районе успешно завершилась поисково-спасательная операция по розыску мужчины 1975 года рождения, который пропал между сёлами Рыспай и Садчиковка.
По информации экстренных служб, 15 февраля около 16:00 мужчина выехал из села Садчиковка в направлении Рыспая на двух лошадях, планируя подготовиться к соревнованиям по кокпару. Однако до пункта назначения он не добрался. Связь с ним отсутствовала — мобильный телефон был отключён.
Позже одна из лошадей вместе с собакой самостоятельно вернулась в село без хозяина. Это вызвало тревогу у местных жителей и стало поводом для немедленного начала поисков.
К операции были привлечены сотрудники ДЧС, полиции, волонтёры и жители ближайших населённых пунктов. В ходе розыскных мероприятий использовались беспилотные летательные аппараты и кинологические расчёты.
Мужчину обнаружили в поле примерно в шести километрах от села Садчиковка. Благодаря оперативным и скоординированным действиям всех задействованных служб поиски завершились успешно. Медицинская помощь найденному не потребовалась.
