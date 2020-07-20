В Костанайской области ждут запуска новой лаборатории для исследований на COVID-19

В Костанайской области растет количество заболевших COVID- 19, пневмониями, а значит и работы у вирусологических лабораторий в Костанае при Национальном центре экспертизы, их 4, в связи с этим немало. В подмогу госучреждению клинико-диагностическая лаборатория «Олимп» и лаборатории Костанайского государственного университета.

В общем, в сутки все вместе они исследуют 1800 образцов. Половину из них делают в лабораториях наццентра экспертизы.

«На данный момент общая мощность вирусологической лаборатории составляет 850 исследований в сутки. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и вирусной пневмонии, в лабораторию поступает ежедневно от 900 до 1300 проб, что приводит к сверхзагруженности лаборатории и задержке выдачи результатов. На сегодняшний день исследованиями на COVID-19 занимаются 5 бригад, общей численностью 50 человек. Также организованы 2 бригады из числа и санитарно-гигиенической лаборатории общим количеством 45 человек», — сообщил директор лаборатории костанайского филиала Наццентра экспертизы Бауржан Копжасаров.

Акимат Костанайской области недавно закупил новый комплект оборудования для оснащения еще одной лаборатории, затратив из бюджета примерно 29 млн тенге. В ходе апробации, как отметил Бауржан Копжасаров, было установлено, что для проведения анализов в автоматическом режиме необходимы специальные расходные материалы. Для их покупки было выделено еще 14 млн тенге. Теперь вирусологи очень ждут их поступления, потому как в новой лаборатории автоматически будут исследоваться 500 образцов в сутки. Кроме этого, сократится время проведения исследования с 3 часов до 20 минут.

«Стоит отметить, что работа вирусологической лаборатории должна осуществляться в бесперебойном режиме, начиная с забора своевременной и заканчивая выдачей материалов. +Для лечения больных развернуто 1 848 инфекционных и провизорных коек для противодействия коронавирусной инфекции, включая 524 инфекционные койки, которые загружены на 30%, а также 1354 провизорные койки для размещения пациентов с симптомами. В настоящее время в стационарах с КВИ находится 154 пациента, из которых у 69 обнаружена пневмония. Больные с пневмониями обеспечены всем необходимым, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких», — отметил аким области Архимед Мухамбетов.

Аким Костанайской области поручил как можно скорее запустить новую лабораторию в дело. Таким образом, по его словам, уменьшится нагрузка на специалистов, повысится качество проводимых исследований и своевременная выдача результатов исследований.

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