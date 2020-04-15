В Костанайской области женщина обнаружила 41-летнего сожителя мёртвым

В дежурную часть отдела полиции Житикары и Житикаринского района поступило сообщение об обнаружении тела мужчины. Об этом говорится в ответе пресс-службы департамента полиции Костанайской области на запрос alau.kz

Сообщение поступило от 51-летней жительницы Житикары. Она обнаружила тело своего 41-летнего сожителя.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При осмотре трупа обнаружены телесные повреждения в виде резанной раны затылочной области и проникающее ранение грудной клетки слева.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий днём того же дня подозреваемый был установлен и задержан. По данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по статье 99 Уголовного кодекса «Убийство».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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