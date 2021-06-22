В Костанайской области женщина подожгла себя

По факту суицида 55-летней женщины отделом полиции Лисаковска проводится досудебное расследование по статье 105 ч.1 УК РК. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

15 июня при тушении возгорания травы пожарные обнаружили обгоревшую женщину. Машиной скорой помощи она была госпитализирована в городскую больницу, где от полученных ожогов скончалась.

Полицейскими установлено, что женщина пыталась совершить суицид.

По данному факту в настоящее время ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 105 ч.1 Уголовного кодекса.

Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

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