В Костанайской области женщина погибла в результате ДТП

Авария случилась 23 сентября около 12.57 часов на трассе Аулиеколь –Жалдама в 20 километрах между селами Аксай и Степняк Амангельдинского района.

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, 41-летний водитель, управляя автомашиной «RAVON NEXIA», не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП 46-летняя пассажир от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Водитель с различными ранениями доставлен в больницу.

Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения»

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