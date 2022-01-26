В Костанайской области женщина с удалённой маткой родила ребёнка

Уникальный случай произошёл в Костанайской области с жительницей села одного из районов. Случай прокомментировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Всю беременность женщина наблюдалась, стояла на учете. Беременность протекала благополучно.

«В анамнезе 7 лет назад было удаление матки. Аномалии развития органов у женщин, в том числе — удвоение, к сожалению специалистов — не редкость. Уникальность в том, что беременность в данном случае наступила и благополучно разрешилась. Почему не заметили вторую матку? Такое возможно. Женщину экстренно оперировали в одном из районов. Массивное кровотечение. Орган удалён. Ребёнок жив. Вы понимаете, каких размеров беременная матка?! Дублирующий орган на тот момент был недоразвит, не более наперстка. Со временем под влиянием собственных гормонов орган развился. Наступила беременность и главное благополучно завершилась. Мама и ребёнок живы и здоровы», — рассказали в управлении здравоохранения.

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