В Костанайской области значительно выросло число ДТП

Рост количества ДТП, совершенных в Костанайской области отмечают полицейские региона, причем значительный. Увеличилось число погибших в них людей, больше стало и раненых. Сотрудники полиции провели анализ и выяснили основные виды дорожных происшествий. Почти в половине из них участвовали пешеходы.

175 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на дорогах Костанайской области за полгода. По сравнению с прошлогодним аналогичным периодом количество ДТП выросло почти на 60%. И число погибших увеличилось — в этом году 31 человек. Самый большой рост зафиксирован по ранениям, почти на 77%, травмы при ДТП получили 230 человек.

Анализ, проведенный сотрудниками полиции, показывает, что возглавляют антирейтинг наезды на пешеходов. Из 175 фактов люди попадали под колеса транспортных средств 72 раза, в половине случаев на дорогах Костаная. И только четверо переходивших проезжую часть людей сами виновны в несоблюдении правил.

» То есть, наезды на пешеходов происходят в основном по вине водителей — несоблюдение по проезду пешеходных переходов, регулируемых, нерегулируемых. 13 из них произошли на нерегулируемом пешеходном переходе. Водители не пропустили пешеходов», — рассказала Айнура Джумагулова, старший инспектор по особым поручениям МПС ДП Костанайской области.

В 65 случаях ДТП автомобили сталкивались друг с другом, в результате чего пострадали и пассажиры, и водители, но вина, конечно, лежит на последних. Большинство столкновений, согласно полицейской статистике, происходит на перекрестках.

«Водители не соблюдают очередность проездов перекрестков, маневров совершения поворотов, разворотов. И, если по количеству выяснять, то «первые» — это перекрестки, вторая — нарушение маневрирования, третья — это обгон. Конкретно, обгон, выезд на встречную полосу», — сообщила Джумагулова.

В 17 случаях машины вылетали с трассы. Полицейские называют несколько причин таких происшествий. Прежде всего, это превышение скорости, но иногда водители, судя по тому, что большинство вылетов произошли ночью, засыпали за рулем. Сейчас полицейские начали проводить специальные рейды, которые носят не карательный, а рекомендательный характер. По словам сотрудников, на выезде из населенных пунктов они будут напоминать водителям о необходимости отдыха во время дальних переездов.

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