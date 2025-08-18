Приказом управления здравоохранения акимата Костанайской области от 18 августа временно возложено исполнение обязанностей директора Костанайской областной больницы на Утебаева Асхата Онгаровича. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.
Асхат Онгарович Утебаев родился в 1980 году. В 2004 году окончил Южно-Казахстанскую медицинскую академию (г. Шымкент) по специальности «Лечебное дело». В 2005 году прошёл интернатуру по специальности «Хирургия».
В 2020 году окончил Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави, получив степень магистра экономики и бизнеса по специальности «Менеджмент» (в сфере здравоохранения).
В 2024 году прошёл обучение по программе «Менеджмент в здравоохранении».
Трудовую деятельность начал врачом-хирургом, в разные годы работал заведующим отделением, главным врачом в районных, городских и областных медицинских организациях.
До назначения занимал должность заместитель директора по медицинской части Лечебно-оздоровительного комплекса «Ок-Жетпес» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан города Алматы.
