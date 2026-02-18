В Костанайской областной больнице готовятся к открытию сразу трёх новых профильных отделений. Ранее в медучреждении функционировало только терапевтическое отделение на 27 коек, что, по оценке специалистов, было недостаточно для региона с населением около 830 тысяч человек.
Теперь в больнице откроются пульмонологическое отделение на 30 коек, гастроэнтерологическое — на 25 коек и нефрологическое — на 20 коек.
По словам представителей медучреждения, это позволит существенно расширить возможности по оказанию специализированной медицинской помощи жителям области. Ранее существующее терапевтическое отделение было постоянно загружено, что создавало дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.
Открытие новых отделений должно повысить доступность и качество профильного лечения для пациентов региона.
