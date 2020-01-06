В Костанайской районной больнице назначен новый главврач

Главным врачом Костанайской районной больницы назначен Сырлыбек Мещанов. До назначения Сырлыбек Турсунович работал заместителем главного врача Костанайской областной больницы, сообщает alau.kz

Мещанов Сырлыбек Турсунович 1979 года рождения. Женат, воспитывает дочь. Родился в поселке Жанакорган Кызылординской области. Имеет высшее образование, окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию в 2002 году по специальности «Лечебное дело».

Высшая квалификационная категория по специальности «Общая хирургия» (взрослая).Сертификат специалиста № KZ17VBM00067535 от 23.04.2014 года по специальности «Общая хирургия» (взрослая). 2018 год — повышение квалификации по специальности «Общественное здравоохранение». 2015 год — повышение квалификации по специальности «Общая хирургия».

Трудовая деятельность:

08.2003-03.2011 гг. – врач хирург ГККП «Костанайская городская больница».

04.2011-05.2015 гг. – врач хирург КГП «Костанайская областная больница».

05.2015-08.2017 гг. – руководитель Службы поддержки пациента и внутреннего контроля КГП «Костанайская областная больница».

Должность до назначения: Заместитель главного врача по лечебной работе КГП «Костанайская областная больница».