В Костанайской степи есть уникальная ферма. Многие мечтают там работать

В 940 километрах от столицы, прямо в степи, находится уникальная ферма. Удивительно в этом хозяйстве все: начиная от руководителя со степенью MBA, заканчивая жилым комплексом с тренажерным залом и сауной.

«Несколько лет назад я не мог уговорить ни одного человека работать здесь. Сейчас у нас очередь на вакантные места», — рассказывает руководитель крестьянского хозяйства Жанибек Кенжебаев.

О том, как столичный менеджер развивает животноводческую ферму, материал Tengrinews.kz.

Хозяйство «Береке» находится в Костанайской области, в Амангельдинском районе, вдали от людей и современных благ. Ближайший районный центр от фермы находится в 170 километрах. Жанибек Кенжебаев стал директором крестьянского хозяйства в 2018 году. До этого он успешно занимался it-проектами, а после перешел в биотехнологическую сферу. За плечами молодого менеджера создание и развитие отечественного бренда косметики.

«После запуска на рынок бренда косметики я задумался о новых проектах. И как раз тогда мне поступило предложение заняться животноводством. Я, долго не раздумывая, согласился, несмотря на то, что предстояло уехать из Астаны, оставить здесь свою семью и поселиться в самой настоящей степи. Просто мне нравится сфера животноводства. Все-таки исторически это наше дело», — начал рассказ фермер.

Прибыв на место, Жанибек увидел не самую радужную картину. Отсутствие инфраструктуры, условий работы и жизни.

«Ни электричества, ни газа, ни воды, ни телефонной связи. Наше хозяйство находится в прямом смысле в степи. Ближайший районный центр находится в 170 километрах. И если из Костаная до райцентра — Амангельды — еще более-менее дорога, то уже после, в нашу сторону, настоящая дикая природа. Если летом на дорогу уходит 3-4 часа, то зимой уходит все 10 часов. Помню, проливной дождь прошел и наши КамАзы шли из райцентра до хозяйства целую неделю. Сейчас, к примеру, я занимаюсь стройкой, и ближайший строительный магазин находится в 600 километрах отсюда. Если у меня один КамАЗ, то за один выезд я должен закупить все: и стройматериалы, и запасы продуктов, и медикаменты, и ветеринарные препараты, и спецодежду, вплоть до бумаги и картриджей. У меня нет права ошибиться», — говорит мужчина.

Фермер и другие сотрудники жили в бараках, по шесть человек в комнате, без воды, туалета.

«Работники, помню, до ночи старались находиться на улице, чтобы прийти в барак и побыстрее уснуть. Нет душа, туалета, нормальной мебели. Это для нас, городских, кажутся привычными эти условия, тот же унитаз, а во многих хозяйствах такого нет. Конечно, видя это все, тут не захочется ни работать, ни жить», — поделился Жанибек.

Проблему для развития хозяйства также создавала частая текучка кадров. По словам Жанибека, люди приезжали только на короткий сезон, чтобы заработать и уехать отсюда.

«Первая проблема с кадрами — это то, что они пьют, откровенно говоря. На этом фоне и драки, и потеря скота, и пожары были. Я попробовал такой вариант. Набрал только молодежь, от 18 до 21 года, и я поставил их на руководящие должности. Моему главному ветеринару, главному скотнику — 21 год. Все бригадиры табунов — до 21 года, водители-трактористы – 22-23 года. Я настолько омолодил состав, что я самый старый сейчас, при этом мне 34 года», — отметил наш собеседник.

Решив проблему с кадрами, фермер перешел к созданию условий для работы и жизни. Благодаря поддержке со стороны своих инвесторов Жанибек начал строительство жилого комплекса для сотрудников. Это здание в 1600 квадратных метров с офисным помещением, тренажерным залом, сауной, кухонным блоком.

«В самом жилом комплексе у нас есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Также есть отдельные комнаты для проживания трех человек. Мы закупили мебель, книжные шкафчики, тумбы.

Когда ты живешь в городе, тебе кажется, что это все в порядке вещей, а вот в хозяйстве дела обстоят по-другому. Тот же туалет. Как правило, он у многих уличный. У нас же отапливаемый туалет с унитазом, где человек может спокойно справить свои нужды, а не идти на холод.

Мы сделали комнату отдыха с баром. Есть разные напитки: кумыс, чай, все, кроме алкоголя. В этой же комнате установили стол для настольного тенниса, телевизор со спутниковыми каналами, за которые я лично плачу из своего кармана», — рассказывает фермер.

В комплексе есть столовая.

Имеется кухня, где работают два профессиональных повара.



Также имеется тренажерный зал с сауной. Есть своя прачечная со стиральной машиной-автоматом, медицинский пункт, отапливаемая мастерская для рабочих, склад, ветеринарная лаборатория и аптека.

«У нас есть спутниковая связь, интернет. Энергию мы берем из солнечной электростанции, которую установили в ноябре 2021 года. Это позволяет быть нам автономными. На всякий случай есть и дизельный генератор, который мы подключаем, когда бывает пасмурно. В котельной установили печи длительного горения, что позволяет снабжать отоплением весь комплекс. Для приготовления пищи привозим газовые баллоны. Для технических нужд воду привозим из реки, а вот питьевую возим из родника, который находится в 30 километрах от нас», — сказал он.

Средняя заработная плата в хозяйстве, по словам фермера, составляет 240-250 тысяч тенге.

Бригадир изолятора получает около 260-270 тысяч тенге, водитель получает около 240 тысяч тенге. На данный момент число постоянных и временных сотрудников составляет около ста человек.

«У нас хорошие заработные платы для нашего региона. Да, мы небогатое хозяйство, но у нас работать престижно. Если до этого просто приходили посмотреть на месяц-другой, то сейчас есть очередь на вакантные места. У нас настоящая конкуренция. Представляете, какую радость я испытываю от этого. Раньше я не мог уговорить никого приехать сюда работать. Людям было стыдно заниматься животноводством, быть пастухами. Они считали, что это чуть ли не рабство. Все мои табунщики работали до этого на стройке, выполняли самую тяжелую работу. Я их «схантил» во время строительства нашего комплекса. И они остались, потому что их привлекли перспективы».

Сейчас хозяйство «Береке» состоит из шести тысяч голов скота, из которых 800 — лошади.

«Из ста процентов моего мозга половина работает на то, чтобы сохранить это поголовье. В первую очередь это конокрадство. Это большая проблема и головная боль всех фермеров. Редко бывают случаи, когда находят украденный скот. Недавно читал новость, что нашли КамАЗ с украденными лошадьми. И я вам скажу, что это просто случайность.

Вторая проблема — это система ветеринарного контроля. То есть сначала говорят, что есть ящур, а после заявляют, что его нет. И в этой ситуации не знаешь, что делать. Если вовремя сам сделаешь вакцинацию, правильно определишь болезнь и выберешь вакцину, не ожидая помощи, тогда удастся избежать проблем. Если же этого не сделал, то закроют на карантин. А это значит, что путь экспорту мяса закрыт раз и навсегда. Так как если в истории было, что хотя бы раз был на карантине, то окажешься в черном списке. Поэтому большую работу приходится проводить по этому вопросу», — поделился Жанибек Кенжебаев.

При этом, по словам фермера, мясокомбинаты предлагают им низкие закупочные цены, которые даже не покрывают основные статьи расходов.

«Хочу пожаловаться на мясокомбинаты. Я не продаю им, потому что на базаре выгоднее. Потому что они считают по коэффициентам, такие как усушка и так далее, и на выходе ты получаешь копейки. К примеру, они принимают одну тушу за 250 тысяч тенге, тогда как на базаре ее можно продать за 400 тысяч тенге. У меня был печальный опыт. Я в начале своей фермерской карьеры повез на мясокомбинат лошадей, так как опыта не было. После забоя одна туша вышла 180 тысяч тенге, это 1000 тенге за килограмм. И при этом сказали: если не устраивает, забирай туши. А это не одна, не десять, это 200-300 туш. Мне пришлось согласиться, хотя оказался в минусе. Представляете, целый год нашего труда коту под хвост. Сейчас я продаю мясо перекупщикам. Их многие ругают, но при этом они предлагают адекватные цены и сами приезжают на ферму», — рассказал руководитель хозяйства.

Фермер отмечает, что к вышесказанным проблемам добавилось еще и отсутствие корма для животных.

«Эта проблема коснулась всех из-за засушливого года. В Костанайской области почти не было урожая. Если в 2020 году мы покупали ячмень по 45 тысяч тенге за тонну, то в 2021-м — уже по 103-105 тысяч тенге. Как заниматься животноводством, если цены так скачут?! Спасибо, конечно, акимату, что они выделили нам деньги и мы просубсидировали закуп. Но если в этом году будет такая же проблема, что делать?! При этом все хотят дешевого мяса. Я понимаю, доходы не растут у населения и мясо должно быть доступным. Но при этом как я буду зарабатывать, если себестоимость растет? А мне выплачивать заработную плату, и еще куча статей расходов. Чтобы вклиниться в этот коридор, мне, возможно, придется распродавать маточное поголовье, и от хозяйства ничего не останется в ближайшие несколько лет. Надеюсь, что этот вопрос поднимут и не оставят фермеров один на один с проблемой», — поделился он.

По словам Жанибека Кенжебаева, такие условия на ферме созданы для того, чтобы люди могли продуктивно работать.

«Мне повезло, что инвесторы разделяют мои начинания в вопросах создания условий, технического обеспечения. Жить в степи и работать на ферме — это не романтика. Это каждодневный тяжелый физический труд. Если один из сотрудников поленится, не сделает или совершит ошибку, то не будет никаких результатов. И я очень рад, что все работники это понимают и стараются, каждый вкладывается. У нас проводятся совещания, ставим цели. При этом у нас нет графика от звонка до звонка. Но каждый из сотрудников четко знает свои задачи. Как предприниматель, я хотел бы, конечно, получать прибыль, рекордную рождаемость. Но при этом хотелось бы создать компанию, на которую могли бы смотреть и учиться», — подытожил фермер. Текст: Айгерим Абилмажитова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.