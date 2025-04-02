Сейчас из аэропорта Костаная можно улететь в города Казахстана и за рубеж, например, в Тайланд, Россию, Египет и Турцию. В прошлом году в воздушной гавани провели реконструкцию перрона, что позволило увеличить количество мест для стоянки самолётов. И, эти меры позволят расширить географию полетов.

По плану, открыть прямые рейсы из Костаная во Вьетнам, Фокуок, Грузию, Тблиси и в Стамбул.

«Дополнительно аэропорт заключил договор с ТОО «Inzhir Invest Group» на реконструкцию гостиницы, которая не функционировала с 2015 года. Стоимость проекта составила 600 млн тенге частных инвестиций, а обновленная гостиница на 60 номеров будет способствовать увеличению пассажиропотока», — сказал замруководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Булат Сейдахметов.

А еще, Булат Сейдахметов рассказал, что с учетом отсутствия полноценного зала для международных вылетов принято решение провести и реконструкцию здания существующего борт-цеха, для увеличения площади действующего терминала. Тем временем, аркалыкский аэропорт намерены реконструировать. Общая сумма проекта превышает 8 млрд тенге. Планируется, что после этого будут запущены авиасообщения по маршрутам «Костанай — Аркалык — Костанай» и «Астана — Аркалык — Астана».

«На текущий момент заключены договоры на разработку проектно-сметной документации: По строительству терминала аэропорта разработчик ТОО «Строн-Холдинг». Ожидаемая дата получения положительного заключения госэкспертизы — 15 мая 2025 года. По реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона разработчик ТОО «Enki Engineering». Ожидаемая дата получения положительного заключения госэкспертизы — 15 мая 2025 года», — говорит Булат Сейдахметов.

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