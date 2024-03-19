В Костанайском аэропорту установили телескопический трап, но он пока не работает

В прошлом году в Костанае началась реконструкция аэропорта. Проект предусматривал строительство зала прилета и установку телескопического трапа.

Работы должны были полностью завершиться еще в ноябре 2023-го, но по сей день оборудование в эксплуатацию не ввели.

«Подрядчик у нас нарушил сроки строительно-монтажных работ, нарушил сроки поставки телескопического трапа, мы подали на него исковое заявление в суд о признании недобросовестным и взимании пени, в виду того, что просрочены сроки реализации проекта. Строительно-монтажные работы полностью все завершены, только у нас сейчас идет вопрос с пуско-наладкой телескопического трапа», — сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Олжас Нургалиев.

Олжас Нургалиев отмечает, что телетрап уже установлен, теперь необходимо обучить персонал аэропорта. По плану подрядчик обещал сделать это до конца марта. Рассказал руководитель ведомства и о планах по ремонту автодорог в области. 1300 км дорог общего пользования должны быть отремонтированы в этом году, и 360 улиц в населенных пунктах. На это из бюджета выделили 71 миллиард тенге.

«Сегодня заключен договор на разработку ПСД на реконструкцию и модернизацию автомобильного пункта пропуска «Кайрак» на казахстанско-российской границе. В рамках реконструкции предусмотрено расширение проезжей части на подъездах к пункту пропуска с четырёх до восьми полос, общей протяженностью 1,6 км. На сегодняшний день разработка ПСД не завершено, в связи с отсутствием финансирования, поэтому мы просим вашего содействия»,- сказал Нургалиев.

Реконструкция пропускного пункта позволит увеличить пропускную способность, а также сократить время прохождения таможенного контроля. Отметил Олжас Нургалиев, что в этом году планируется привести в соответствие национальному стандарту шесть объектов придорожного сервиса — это АЗС, пункты торговли и питания, мотели и кемпинги, а также построить три новых на автодороге республиканского значения «Карабутак-Костанай».

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