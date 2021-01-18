В Костанайском областном маслихате прошла первая сессия седьмого созыва и раздали мандаты новым его представителям. Их всего 33. Большая часть мест , а это 27 достались представителям партии «Нур Отан», еще по три — «Ак жол» и «Ауыл». Напомним, что 10 января этого года в стране прошли выборы депутатов маслихатов и мажилиса. Причем выбирали на этот раз не конкретного человека, а партии

10 января этого года в Казахстане прошли выборы в мажилис и маслихаты всех уровней. Причем выбирали в этот раз не конкретного человека, а голосовали за партии. В Костанайской области в бюллетенях были представлены 4 партии — «Нур Отан», «Ак жол», «Адал» и «Ауыл». А недавно в Костанайском областном маслихате озвучили, как распределились места в маслихатах.



«По итогам выдвижения, регистрации списков, 64 списка в которых 641 кандидат. То есть по три списка на 1 маслихат по итогам выбора. Партия «Нур Отан»- 215, «Акжол» -29, «Ауыл» -20, «Адал» — 3″,- говорит председатель Костанайской областной избирательной комиссии Александр Малашко.



Что касается областного маслихата, то в него входит 33 депутата. 27 мест отдано представителям партии Нур отан, и по три места пришлось на «Ауыл» и «Акжол». На первой очередной сессии седьмого созыва Костанайского областного маслихата новым депутатам выдали документы. Здесь же избрали секретаря Костанайского областного маслихата и составы постоянных комиссии.



«Хочу поздравить всех депутатов, состав маслихата омолодился, новые появились. Работать будут слаженно, споры будут, но в спорах рождается истина. Желаю плодотворной работы»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.



А уже 20 января состоится внеочередная сессия седьмого созыва Костанайского областного маслихата. Здесь будут обсуждены изменения в бюджет региона на этот год. Правда, пройдет сессия для новых депутатов в онлайн режиме.



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