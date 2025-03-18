Председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев представил судейскому корпусу Костанайского региона нового председателя областного суда Алмата Ерманова.

Асламбек Мергалиев, выступая, отметил деятельность Алмата.Ерманова в течение пяти лет на посту председателя коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда, а также его 13-летний опыт отправления правосудия в судах первой инстанции, в том числе при рассмотрении сложных споров в экономическом суде.

Председатель Верховного Суда выразил уверенность в том, что Алмат Ерманов внесет весомый вклад в развитие судебной системы, обеспечение верховенства закона и справедливости, а также в повышение уровня общественного доверия к суду.

Из биографической справки:

Ерманов Алмат Нурмуратович родился в 1972 году в Кызылординской области.

В 1997 году окончил Казахский государственный юридический университет имени Коркыт Ата.

В 1997–2000 годах работал следователем Государственного следственного комитета по Кызылординской области, проходил службу в ДКНБ;

В 2000–2008 годах – судья Кармакшинского районного суда Кызылординской области, специализированного межрайонного экономического суда;

В 2008–2020 годах – судья Кызылординского областного суда, председатель Атырауского городского суда;

С 2020 года и до настоящего назначения – председатель судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда.

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