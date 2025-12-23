Пресс-служба Управления здравоохранения акимата Костанайской области выступила с официальным разъяснением по поводу видеоролика, который распространяется в социальных сетях.

В ведомстве сообщили, что в публикациях неверно указывается Костанайская областная детская больница как медицинская организация, фигурирующая в видео.

«Официально заявляем: медицинская организация, зафиксированная в данном видеоматериале, не является Костанайской областной детской больницей, не имеет к ней никакого отношения и не входит в систему областных медицинских организаций Костанайской области», — отметили в управлении.

В облздраве подчеркнули, что распространяемая информация недостоверна и вводит общественность в заблуждение. Также в управлении напомнили: за размещение и распространение заведомо ложной информации в СМИ, на интернет-ресурсах и в социальных сетях предусмотрена ответственность, в том числе уголовная — согласно статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Жителей и администраторов интернет-ресурсов призвали воздержаться от распространения непроверенных сведений и использовать исключительно официальные источники информации.

