В костанайском облздраве опровергли информацию из соцсетей о «детской облбольнице»

— Сегодня, 08:50
Изображение для новости: В костанайском облздраве опровергли информацию из соцсетей о «детской облбольнице»

Пресс-служба Управления здравоохранения акимата Костанайской области выступила с официальным разъяснением по поводу видеоролика, который распространяется в социальных сетях.

В ведомстве сообщили, что в публикациях неверно указывается Костанайская областная детская больница как медицинская организация, фигурирующая в видео.

Изображение 1 для В костанайском облздраве опровергли информацию из соцсетей о «детской облбольнице»

Скриншот из аккаунта облздрава

«Официально заявляем: медицинская организация, зафиксированная в данном видеоматериале, не является Костанайской областной детской больницей, не имеет к ней никакого отношения и не входит в систему областных медицинских организаций Костанайской области», — отметили в управлении.

В облздраве подчеркнули, что распространяемая информация недостоверна и вводит общественность в заблуждение. Также в управлении напомнили: за размещение и распространение заведомо ложной информации в СМИ, на интернет-ресурсах и в социальных сетях предусмотрена ответственность, в том числе уголовная — согласно статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Жителей и администраторов интернет-ресурсов призвали воздержаться от распространения непроверенных сведений и использовать исключительно официальные источники информации.



