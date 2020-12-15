В Костанайском районе завершен капитальный ремонт двух школ

В Костанайском районе вернулись в строй сразу две школы. В учебных заведениях сел Октябрьское и Майколь завершился капитальный ремонт. После многих лет ожидания, провести ремонтные работы удалось благодаря программе «Дорожная карта занятости», передает alau.kz
Школа в Майколе много лет ждала капитальный ремонт. Начиная с 1973 года, он не проводился здесь ни разу. Зато в этом году в него вложили больше 400 миллионов тенге по программе «Дорожная карта занятости». Результатом остались довольны и преподаватели, и школьники, и, безусловно, их родители.
«Мы, родители, очень рады, что наши дети имеют такую возможность – переступить порог обновленного класса, в котором тепло, светло, уютно. На каждом этаже функционирует сан.узел. Также открыты дополнительные кабинеты для посещения детьми различных кружков. Мы очень рады, что наши дети испытывают на себе заботу государства»,- сказала Ирина Зарипова, член попечительского совета Майкольской средней школы.
«Буквально вчера мы получили еще 20 ноутбуков и 5 планшетов. Мы планируем данные ноутбуки и планшеты разместить в кабинетах языков английского и казахского для обучения»,- поделилась директор Майкольской средней школы Елена Овчаренко.
Компьютерная техника, о которой рассказала директор, словно вишенка на торте для Майкольской средней школы. А вернее сказать приятное дополнение к главному подарку этого года — капитальному ремонту.
Эта школа малокомплектная. В ней учатся всего 146 учеников. Сейчас все они приходят на учебу в две смены, чтобы продолжать обучение в традиционном формате.
В Совхозной средней школе в селе Октябрьское тоже завершили капитальный ремонт. Работами в этой школе занимался подрядчик из Аркалыка.
«Открытие школы после капитального ремонта это большой праздник для жителей села, района и области. Ремонт произведен по истине грандиозный. Заменено все: крыша, канализация, трубы, водопровод. Было завезено новое оборудование: парты, мебель, спортивный инвентарь»,- рассказала учитель русского языка и литературы Совхозной средней школы Асель Агитаева.
В Совхозной средней школе ребят обучается больше, чем в Майколе — это 332 ученика. Для всех них теперь созданы благоприятные условия для учебы.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области