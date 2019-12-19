В Костанайском СИЗО презентовали первый интернет-магазин для родственников следственно-арестованных

Такой цифровой подход, по мнению сотрудников колонии позволит снизить не только коррупционные риски, но и избавит от необходимости привозить тяжелые передачки самостоятельно. Как будет работать онлайн-магазин, и что можно будет в нем приобрести, — сообщает alau.kz

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Родственникам следственно-арестованных теперь не нужно приезжать, чтобы передать посылку. Для них создали альтернативное приложение «Specmag».

Через этот сайт или одноименное мобильное приложение можно заказать продукты питания, средства гигиены и другие, разрешенные в местах лишения свободы, товары. Максимальный вес посылки 20 килограммов. После заказа курьер формирует посылку и направляет ее подследственному в СИЗО. Подобные приложения уже действуют в некоторых казахстанских колониях. Теперь цифровое новшество дошло до нас. Костанайский СИЗО заключил с интернет-предприятием договор, допустив такой способ передачи посылок.

«В комнате ожидания часто большие очереди. Для того, чтобы их избежать, создано приложение. Особенно удобно для тех, кто находится не в пределах города. Кто живет в других городах и селах», — говорит сотрудница СИЗО Лаура Мергенова.

Также это снизит коррупционные риски. Ведь родные, чтобы не простаивать часами в очередях, пытаются подкупить сотрудников колонии. А созданный ресурс избавит контакт сотрудника колонии и родственника.

«Ежедневно передаются более 40-50 посылок. Первый этап только для родственников. В дальнейшем будет вестись работа по установке терминалов для осужденных», — сообщил начальник СИЗО г.Костанай Мадий Мухтубаев.

По словам разработчика интернет-магазина, у них на сайте представлены только разрешенные законом категории товаров. Поэтому это исключает случаи того, что посылка будет возвращена. Очень часто привезенные родными сумки с продуктами «бракуют» в ходе досмотра и возвращают обратно. Также при оформлении онлайн-покупки автоматически формируется вес посылки, что также удобно.

«Если все устраивает, то он дальше заполняет анкетные данные для кого от кого.Доставка на сегодняшний день бесплатная. Это входит в наши затраты», — говорит создатель интернет-магазина для родственников следственно-арестованных Нурлан Урынбаев.

Воспользоваться сервисом можно, как непосредственно зайдя на сайт specmag.kz, так и скачать мобильное приложение на телефон. Пока эта ниша занята только одним интернет-магазином. Будут ли появляться новые операторы, неизвестно. Однако, в СИЗО заверили, что не против конкурентной среды.