В Костанайском суде к финалу подходят разбирательства по коррупционным преступлениям против собственности государства

Дела, возбуждённые в отношении пяти лиц, среди которых представители одного из ТОО и один чиновник из управления сельского хозяйства, объединены в одно. В течение полугода суд выясняет виновны ли они в махинациях с субсидиями по госпрограммам на несколько десятков миллионов тенге. Обвинение просит назначить подсудимым реальные сроки лишения свободы.

Бывшего главного специалиста отдела экономики управления сельского хозяйства Костанайской области Сабита Туретаева обвиняют в «служебном подлоге», «незаконном участии в предпринимательской деятельности», «злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия», а так же в совершении 15-и эпизодов «мошенничества в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору». Организатором мошенничеств называют директора одного из ТОО Курмета Жолдыбаева. По версии обвинения, имеются многочисленные доказательства вины подсудимых: переписки в мобильных телефонах, документы о взаиморасчетах нескольких предприятий, почти идентичные показания свидетелей.

«Следует, что в 2019 году им получено разъяснение о возможности приобретения солнечных панелей без фактических расходов, за счет государства, в связи с чем от него требуется оформление доверенности подписания документов на приобретение оборудования, и передача ЭЦП на имя Муртазина, заявки на получение субсидий им не подавались. Договора с УСХ им не подписывались и не заключались, бюджетные денежные средства не получал и не распоряжался», — отметил в суде гособвинитель Еркебулан Айтпаев.

Крупные мошенничества, были связаны с государственной программой по субсидированию агропромышленного комплекса на приобретение солнечных панелей и оборудования к ним. Их сельхозпроизводители должны были купить и установить за свой счет, а потом подавать заявки на компенсацию 80% затрат от государства. Подсудимые, по мнению обвинения, получали субсидии по фиктивным актам приобретения и установки оборудования, на которые всё же, потом покупали и запускали солнечные батареи. Государству, в лице областного управления сельского хозяйства, был нанесен ущерб почти в 60 миллионов тенге.

«Прошу суд … Жолдыбаева Курмета признать виновным … назначить наказание в виде лишениясвободы сроком на 6 лет без конфискации имущества с лишением права занимать материально ответственные и административно-распорядительные должности в коммерческих организациях на 8 лет. Туретаева Сабита признать виновным … и назначить наказание путем частичного сложения наказания, назначить наказание в виде семи лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — зачитал гособвинитель.

Обвиняемому в пособничестве Туретаеву Азамату Муртазину прокурор просит назначить 3,5 года заключения. Для пособниц Жолдыбаева — Лязат Кульбабеновой и Сании Давлетшиной обвинение запросило по 4,5 года.

«Солнечные панели, которые были признаны вещественными доказательствами, оставить по принадлежности у представителей крестьянских хозяйств, с разъяснением потерпевшей стороне, о наличии права и обязанностей о внесении искового заявления о взыскании 20%-ой суммы от стоимости солнечных панелей в регрессном порядке», — сообщил Еркебулан Айтпаев.

В случае, если требования государственного обвинения будут выполнены, подсудимым домашние аресты и подписки о невыезде могут заменить на реальные сроки лишения свободы в колониях со средним режимом безопасности. В свою очередь их защитники, в частности адвокат Туретаева, настаивает на его полной невиновности. Решение по данному делу должно быть оглашено в первых числах апреля.

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