В Костанайскую область должны поступить деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом

В Костанайскую область должны прийти деньги из госказны, которые выделены на борьбу с распространением коронавируса. Точная сумма пока неизвестна, но озвучены тарифы за пролеченных больных в стационарах. Например, за каждого вылеченного пациента с коронавирусом местные больницы получат по 15 тыс. тенге в сутки, сообщает alau.kz

3,5 млрд тенге выделено на борьбу с распространением коронавируса в Казахстане. Эти деньги, как отмечают специалисты, регионам будут поставляться из местных филиалов Фонда обязательного медстрахования. Сколько получит Костанайская область из этой суммы, пока неизвестно, но уже продуман механизм получения денег медорганизациями.

«Для этого, согласно правил, мы будем заключать договоры без проведения конкурса, перечень поставляется местными медзаведениями. Мы им будут платить только за пролеченные случаи. Три лота потрачены на лечение заболевших, на пациентов, которые будут находиться в стационарах с подозрением на коронавирус и диагностику заболевания»,- говорит директор КФ «Фонд обязательного медстрахования» Сауле Аймухамбетова.

В Костанайской области, по дневным данным на 2 апреля, зараженных коронавирусной инфекцией нет. На 1 апреля госпитализировано — 218 человек, на домашнем карантине находятся 762 человека. По официальным данным, в регионе действуют 2 провизорных госпиталя, они находятся в Тобыле, бывшем Затобольске, карантинные стационары действуют в инфекционной больнице Костаная, в офтальмологической больнице и детской областной больнице. В районах в инфекционных отделениях больниц развёрнуты карантинные койки. Уже известны тарифы, по которым они получат деньги за своих пациентов.

«Карантинная госпитализация — 10426 тенге, провизорная — 11 тысяч тенге, тариф за пролеченных инфекцией — 15 тыс тенге и диагностика 12573 тенге. Именно по выявлению»,- сказала Сауле Аймухамбетова.

Так же Фонд обязательного медстрахования будет ответственен и за перечисления финансовой поддержки врачам, работающим в режиме повышенной нагрузки в рамках борьбы с COVID-19. Госкомиссия по обеспечению режима ЧП уже утвердила размеры выплат для медиков. Отмечается, что если врач заразится новым вирусом, то ему выплатят 2 млн тенге, а врачи из группы «очень высокого риска» могут получать свыше 1 млн тенге. В общем, выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения. По словам Сауле Аймухамбетовой, списки медработников, которым будут положены эти надбавки по Костанайской области, готовит управление здравоохранения. После их утверждения деньги начнут выплачивать.

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