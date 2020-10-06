В Костанайскую область ожидается поставка медоборудования и передвижных медкомплексов

В Костанайской области готовятся ко второй волне коронавируса. Сейчас имеется двухмесячный запас лекарств, ожидается поставка дополнительного оборудования и автомобилей, передает alau.kz

Сегодня состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В Костанайской области по официальной информации зарегистрировано 3498 заболевших, 1669 случаев без клинических проявлений болезни.

«Для лечения больных в области имеется 9 стационаров, в которых развернуто 298 инфекционных коек. Загруженность – 32%. Провизорные койки, как вы все знаете, закрыты. Но при необходимости мы готовы их развернуть в кратчайшие сроки. Учитывая особую роль обеспечения лекарственными препаратами населения, ежедневно проводится мониторинг обеспечения аптек лекарственными препаратами, а также соблюдение предельных розничных цен на них», — рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Еще одним из главных во время лечения является обеспеченность лекарствами и оборудованием. Так, в области сформирован стабилизационный фонд. Сейчас имеется двухмесячный запас лекарств, которые входят в протокол лечения коронавируса. Это 185 тысяч антибактериальных препаратов, 18 тысяч антикоагулянтов, 186 тысяч кортикостероидов. Что касается оборудования, то оно продолжает поступать в медучреждения.

«До конца октября будет произведена поставка 15 цифровых рентгеновских систем – 10 из них от Казахстанского производителя, 4 компьютерных томографа, 1 МРТ, 7 аппаратов гемодиализа с водоочисткой, до 10 октября прибудут 360 перфузоров и инфузоматов и прочее медоборудование и 3 аппарата для гемофильтрации крови», — пояснил Архимед Мухамбетов.

До 14 ноября планируется поставка ещё 85 аппаратов ИВЛ отечественного производства. Сейчас в наличии 267 аппаратов. Как известно, ожидается вторая волна COVID-19, поэтому в области идет активная подготовка. Для отдаленных сел прибудет 4 передвижных медицинских комплексов, идет поставка 50 реанимобилей отечественного производства для службы скорой помощи, уже поставлены 2 передвижных медкомплекса на базе автобусов Yutong из 10 приобретенных.

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