В Костанайскую область ожидается прибытие 850 переселенцев и оралманов

В этом году в Костанайскую область должны приехать 850 человек переселенцев, это почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Это оралманы — этнические казахи, в основном из Узбекистана, и наши соотечественники из других регионов страны. Все они участники программы мобильности трудовых ресурсов, передает alau.kz

В этом году по программе мобильности трудовых ресурсов в нашу область планируется переселить 850 человек. Это 500 переселенцев из других регионов страны, где остро стоит вопрос с наличием рабочих мест и 350 оралманов. Но в сравнении с прошлым годом количество квот уменьшено, практически, в два раза. В 2019 году переселенцев — 814, оралманов — 815 человек. В основном казахстанские переселенцы к нам прибывают из Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также из столицы и города Шымкент. Однако, буквально в декабре к этим регионам добавили город Алматы.

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«Оралманы у нас в основном прибывают из Узбекистана и чаще всего расселяются в городе Рудном. Все экономически активные оралманы и переселенцы у нас это 841 человек охвачены мерами занятости, то есть трудоустроены», — рассказала руководитель отдела Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Дамиля Акпанбетова.

Из них 22 человека открыли собственное дело, 37 человек прошли курсы «Бастау Бизнес». Но основными вакансиями для трудоустройства по программе все также являются медработник, учитель, инженер, механизатор и т.д.

«При переезде им предоставляются субсидии на переезд в размере 35 МРП, также предоставляются субсидии на найм, аренду жилья от 15 до 30 МРП, это в зависимости от того куда он приехал в город или в село, и в зависимости от количества человек», — пояснила Дамиля Акпанбетова.

К примеру за прошлый год финансирование программы составило в общей сложности 440 млн тенге. Стоит отметить, что программой предусмотрена оплата аренды жилья на 12 месяцев, либо единовременная выплата всей суммы, при покупке жилья. Возможностью купить жилье уже воспользовались 176 семей и 42 одиноко проживающих человека участников-программы в 2019 году. На сайте управления координации занятости и соц программ в разделе миграция можно узнать всю информацию о востребованных специальностях, картах расселения и самом регионе. Правда, за 2 года наибольший поток переселенцев и оралманов пришелся на города: Костанай — 250 человек, Рудный — 136, Аркалык -69, Лисаковск -64 и районы: Костанайский — 105, Наурузумский -80.