Информация о вакцинации в Костанайской области — оперштаб

По данным оперативного штаба 23 апреля в Костанайской области привито против COVID-19 140 человек, в том числе первым компонентом — 5, вторым компонентом — 135 человек.

Всего вакцинировано, с начала периода иммунизации населения — первым компонентом — 23995, вторым компонентом –7093 человек.

В том числе по категориям:

медицинские работники 4665

педагоги, интервьюеры для проведения национальной переписи населения»; 5303

участковые полицейские 515

студенты 155

персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений; 1186

сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, министерств обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы Государственной охраны РК 3960

государственные служащие, граждане РК, являющиеся сотрудниками дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, члены национальных сборных команд; 707

лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы 2692

другие группы 4812

Случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.

Всего,в область поступило 36000 доз вакцины, в том числе доз 1 компонента — 24000, доз 2 компонента –12000, для иммунизации всех категорий населения применяется вакцина «Гам-Ковид-Вак».

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