В Костанайскую область прибыла гуманитарная помощь из Китая. К нам ее доставили из Восточно-Казахстанского региона. Переданный груз предназначен для медиков. В его числе несколько тысяч защитных масок, спец.костюмов и больше сотни тепловизоров, передает alau.kz

В управление здравоохранения привезли гуманитарный груз. Он предназначен для врачей региона. Это профессиональные средства медицинской защиты. Получить их Костанай смог в рамках акции «Біз біргеміз».

В числе прибывшего груза маски уровня защиты КN95. Это китайский стандарт. Маски такого типа еще называют «утконосами». Сейчас их часто рекомендуют для защиты от коронавируса. Таких масок в регион прибыло 7 тысяч штук.

Вместе с ними медики области получат и 3 тысячи костюмов защитного типа. Они должны пополнить имеющийся резерв, который сейчас составляет 10 тысяч спец.костюмов.

Также прибыли тепловизоры в количестве 120 штук. Все они должны отправиться на блокпосты и в поликлиники для измерения температуры посетителей.

«В первую очередь сейчас надо всех врачей, которые на передовых, обеспечить костюмами. Инфекционные, провизорные. Это в первую очередь. Областной центр, Рудный, Житикара, Аркалык. Вот эти города обеспечить надо»,- дал поручение аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Прибывший гуманитарный груз оценили в 35 миллионов тенге. Его привезли к нам из Восточно-Казахстанской области, а туда он прибыл из Китая. В его доставке смогли поучаствовать волонтеры движения «Біз біргеміз».

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