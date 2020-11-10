В Костанайскую область прибыла очередная партия компьютеров для школьников

Компьютерный парк костанайских школ продолжает пополняться. На этой неделе в Костанай прибыла партия ноутбуков казахстанского производства. Их закупили для детей, которые при ухудшении эпидситуации перейдут на дистанционку. Всю технику проверяют специалисты, и если есть брак, возвращают поставщику

В область прибыла очередная партия компьютерной техники для дистанционного обучения школьников. Поставка началась еще в сентябре, и за это время в регион поступило 1584 компьютера, 2052 планшета и 4730 ноутбуков. Компьютеры и планшеты уже пришли в полном объёме, и доставлены до районных отделов образования. Сейчас дело остается за ноутбуками. Их должно поступить еще почти 7 тысяч. Все они казахстанского производства, а именно завода в Петропавловске. Но их не сразу передадут в районы и города, сначала они должны пройти проверку.

«Оценку технических характеристик, на сколько они соответствуют заявленным при закупках. Далее полностью проверяем наличие полной комплектации, установленного программного обеспечения, его лицензионность, активацию и так далее. То есть все компоненты входящие в состав поставки мы вот проверяем»,- говорит представитель центра информатизации и оценки качества образования управления образования Виктор Проценко.

Проверкой занимаются не только сотрудники центра информатизации, но и инженеры, и общественники. Артур Харин уже несколько дней с утра и до вечера открывает каждую коробку, тщательно осматривает нет ли видимого брака, а затем включает ноутбук и проверяет его в деле.

«По параметрам проверяем динамики, микрофон, камеру, технические характеристики оперативная память, жесткий диск, процессор. Была разбита матрица и вторая проблема на втором ноутбуке не работала камера»,- сказал инженер гимназии им.Горького отдела образования акимата Костаная Артур Харин.

В целом, если нет проблем, то проверка для опытного специалиста занимает около 10 минут. Но, если все-таки есть, то приглашают поставщика, он кстати тоже находится на приемке и заменяет технику в случае чего. По мнению инженеров, проверка оставшихся ноутбуков займет около недели. Кстати, специалисты успели оценить и их работоспособность. Вердикт — для учебы они подойдут.

«В принципе конечно. Тут встроенная камера, встроенный микрофон, динамики плюс они компактные, удобны в перемещении, достаточно легкие»,- рассказал Артур Харин.

С образовательными платформами этот маленький компьютер, конечно справится, но рассчитывать на большее, к примеру, игры не стоит.

«Получается эти компьютеры будут переданы в регионы области и будут составлять резерв. То есть при ухудшении эпидемиологической ситуации они будут переданы учащимся школ. Всего в начале учебного года учащимся школ было передано 12458 компьютеров. То есть детям уже в начале года переданы компьютеры, это будет резерв»,- сообщила директор центра информатизации и оценки качества образования управления образования Ольга Козлюк.

Всего для резерва нашей области закупили 15222 компьютера на 2,4 млрд тенге. Сейчас на дистанционке остается около 60 процентов школьников.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.