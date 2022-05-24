В Костанайскую область приедет «поезд здоровья»

В Казахстане стартовал проект «Медицинские поезда». Вместо проводников — бригады врачей. В составе 36 профильных специалистов. Среди них стоматологи, маммологии и урологи. Они будут оказывать бесплатную помощь жителям отдалённых посёлков страны. В планах до ноября, посетить больше 100 станций. В том числе и 14 в Костанайской области.

С 23 мая в Казахстане начали курсировать медицинские поезда. Всего будет два состава, которые посетят отдаленные сёла. Проект был запущен в 2010 году, но во время пандемии работу приостанавливали.

((СИНХРОН ХР 00:00:32

ТИТР: АЛЬФИЯ АДИЕВА — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ SAMRUK KAZYNA TRUST

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— К сожалению, в некоторых селах не хватает специалистов, кроме фельдшеров, поэтому жителям станций приходится выезжать за десятки километров только для того, чтобы сделать флюорографию или съездить в районную больницу для сдачи анализа, а это дополнительные расходы. Например, в 2019 году в Жамбылской области 8-летний мальчик упал с мотоцикла и был в тяжелом состоянии. Осмотрев его, специалисты медпоезда поставили диагноз «внутреннее кровотечение» и «разрыв печени», — рассказала Альфия Адиева, генеральный директор фонда развития социальных проектов Samruk Kazyna Trust.

Медпоезд «Жардем» с 23 мая по 6 ноября посетит 80 станций, а «Саламатты Қазақстан» с 20 июня по 2 ноября – 67 станций. В целом, ожидается, что медпоезда охватят 60 000 человек, число врачебных посещений к специалистам составит 100 000, диагностических процедур 18 000, малых хирургических операций 1200, а стоматологическая помощь будет оказана 8 000 пациентов. Благодаря работе этих поездов, по словам специалистов, решится острая проблема несвоевременного выявления и лечения заболеваний жителей из-за отдаленного расположения от районных и областных больниц.

По словам Батырхана Сарымсакова, заведующего отделением амбулатории и скорой помощи Департамента организации медицинской помощи: «Данные поезда оснащены всем необходимым оборудованием. Проект уникален тем, что жители могут получить консультации сразу профильных специлистов. Это могут быть и малоинвазивные операции, стоматологические услуги. Так и хирурги гинекологи, окулисты».

А вот, что касается Костанайской области, то медицинский поезд посетит 14 станций. В графике станции Алтынсарин, Арыстансор, Сарыколь, Денисовка, Тогузак, Джаркуль, Зааятская, Казанбасы, Койбагор, Челгаши, Аркалык, Жаныспай, Баталы. По данным управления здравоохранения, планируется охватить более 5000 тысяч населения отдаленных посёлков.

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