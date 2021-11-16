В Костанайскую область приехал велопутешественник из Алматы

За 36 дней он проехал 5 областей. Этот велопробег он решил посвятить 30-летию Независимости. Велопутешественник ездит как по Каза[стану, так и за границу, летом он на велосипеде преодолел путь до Турции.

Дамир Кушеев уже 36 день в пути, за это время он успел проехать 5 областей, пятая — Костанайская. Мужчина сам из Аламаты, в прошлом году купил себе велосипед, и начал кататься на нем по Казахстану. Летом он совершил поездку на велосипеде из Казахстана в Турцию. Все велопробеги этого года он посвящает 30-летию Независимости нашей страны. На въезде в Костанай его встречают представители костанайского велосообщества.

«Сегодня первый день, когда я столкнулся с такой погодой -16, и откровенно прям тяжело, благо сегодня ветра не было крутил хорошо. Чуть чуть сложно замерзают руки, ноги. Благо в Костанайской области гостеприимно меня встречают люди: останавливаются, кормят, согревают, дают время обогреться. Это мотивирует ехать дальше. Пока я не выеду из Костаная, я буду получать эту поддержку»,- рассказывает велопутешевственник.

Дамиру Кушееву 35 лет. Он себя не считает спортсменом, скорее энтузиастом. Для своих дальних поездок приобрел велосипед в Украине, и говорит, что в поездках он его не подводит. А путешествует для души, чтобы своими глазами увидеть красоты Казахстана.

«Этим проектом я также хочу сделать популяризацию велотуризма в Казахстане. Показать, что нужно кататься в Казахстане и можно. У нас очень красивые просторы, у нас очень красивые земли, где можно кататься. Своим примером, я проехал 5 областей, 36 день. Погода меня не смущает, я еду»,- говорит Кушеев.

С собой в сумках у Дамира все самое необходимое: теплые вещи, сухой паек, спальный мешок, палатка и вода. И вот с водой в дороге возникли проблемы — по пути она замерзла. Но тут приходили на помощь водители попутных машин, которые останавливались, кормили путешественника и давали попить.

«С чем я столкнулся с трудностями, что у на по крайней мере сейчас в северном и восточном Казахстане нет пунктов обогрева. То есть, которые должны поставить МЧС, кстати обращение к нашему министру, что нет этих пунктов обогрева. Есть расстояние от села до села в 100 км и в промежутках ничего нет. Ни теплых туалетов, ни пунктов обогрева. Ну где остановиться путешественнику?»,- отметил Дамир Кушеев.

В Алматы мужчину ждут жена и дети. Зиму он планирует провести дома, а весной снова выехать в путь. В планах вновь отправиться на велосипеде за границу, но куда именно, пока не сказал.

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