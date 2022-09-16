В Костанайскую область с рабочим визитом прибыл премьер-министр Казахстана

Первым делом Алихан Смаилов отправился в Аулиекольский район.

В Аулиеколе премьер посетил площадку, где сейчас ведётся строительство домов для людей, чьё жильё сгорело в недавнем крупном пожаре. Напомним, подрядные организации построят на участке 91 дом. На данный момент фундамент будущих зданий готов, у 30-ти объектов уже возводят стены. Затем Алихан Смаилов посетил аулиекольскую школу, где сейчас ещё живут эвакуированные люди, кому некуда идти, это 14 человек: 5 взрослых и 7 детей. Подробности визита премьер-министра в Костанайскую область мы расскажем в следующих выпусках новостей.

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