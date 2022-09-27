В Костанайскую областную больницу прибыло семь специалистов, в том числе и представители редких для нашего региона — акушер-гинеколог и неонатолог. Пять человек — это молодые врачи, двое — уже имеют опыт работы.

Аймерей Толеген чуть меньше месяца назад приступила к работе в Костанайской областной больнице. Работает девушка непосредственно в родзале и помогает появляться на свет маленьким костанайцам. По словам Аймерей, которая родом из Степногорска, возвращаться на малую родину или же к примеру трудоустроиться в столице, желания не было. Хотелось именно в Костанай.

«Я слышала что в Костанае именно хорошая практика, что специалисты здесь, ну как сказать, более старшего возраста у которых можно набраться хорошей практики, то есть я приехала в Костанай именно за практическими навыками», — говорит акушер-гинеколог Костанайской областной больницы Аймерей Толеген.

За опытом и навыками приехала и Альбина Шералы. Молодой специалист неделю назад приступила к работе, выйдя из декрета. А в Костанае живет уже год. Ее супруг анестезиолог-реаниматолог приехал на работу в детскую областную больницу в прошлом году. Поэтому представители сразу двух редких специальностей обосновались в нашем городе.

«Аллергологи сейчас и вправду в дефиците. К сожалению, рост заболеваемости аллергическими заболеваниями неуклонно растет. И вот это послужило причиной тому, что я выбрала эту специальность», — поделилась врач-аллерголог Костанайской областной больницы Альбина Шералы.

Всего кадровый вопрос Костанайской областной больнице удалось закрыть сразу на 7 единиц. Причем в регион приехали как 5 молодых специалистов, так и два опытных врача. При этом кадровый голод, хоть и не критический, но все равно присутствует, отмечает Юрий Моисеев. Приехавших в регион врачей поддерживают подъемными.

«Вот у нас специалисту предполагается 3,5 миллиона подъемных — врачу-неонатологу. Тоже остро дефицитная специальность. Где-то меньше есть. Если не остро дефицитная специальность, врач-уролог допустим может получить 1,5 миллиона. Врач акушер-гинеколог 3,5 миллиона. Врач-аллерголог — 2,5 миллиона. В зависимости от специальности», — сообщил главный врач Костанайской областной больницы Юрий Моисеев.

К слову, врачи отправившиеся работать в сельскую местность Костанайской области, смогут получить до пяти миллионов тенге, в качестве подъемных. Разница в суммах выплат также зависит от специальности. Неонатологи, педиатры, акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи получат максимальную сумму, так как в этих специалистах на селе нуждаются больше всего.

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