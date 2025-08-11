Суд признал действия по удержанию индивидуального подоходного налога от страховой суммы незаконными

В Костанайский городской суд обратился гр.П. с иском о признании действий страховой компании незаконными.

Из материалов дела следует, что в марте 2023 года между истцом и страховой компанией заключен договор накопительного страхования жизни со сроком действия — полтора года и суммой страховой премии — 100 000 долларов США. В феврале 2025 года ответчиком осуществлена страховая выплата истцу в размере 86 050 долларов США и удержан индивидуальный подоходный налог из всей суммы 100 553,41 долларов США.

Не согласившись с данным удержанием индивидуального подоходного налога в размере 15% от страховой суммы, истец обратился в суд за защитой своих прав и законных интересов.

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 644 Налогового кодекса Республики Казахстан доходом нерезидента признается доход в виде вознаграждений, за исключением вознаграждений по долговым ценным бумагам. В целях налогообложения доход рассматривается как увеличение активов. Страховая премия по страховому полису не может рассматриваться как вознаграждение в виде выплаты, связанной с договором накопительного страхования, т.к. она относится к затратной части истца, а не к доходной.

Таким образом, исходя из выше приведенных норм и обстоятельств дела, ответчиком удержан налог из всей суммы страхования, тогда как необходимо было удержать от дохода, который составил 553,41 долларов США.

На основании изложенного суд иск гр.П. удовлетворил, признав действия страховой компании по удержанию индивидуального подоходного налога в размере 15% от страховой суммы незаконными.

