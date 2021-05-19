В Костане проходит чемпионат WorldSkills

Седьмой открытый региональный чемпионат WorldSkills Kostanay стартовал на базе колледжей. Основная его цель — повысить престиж рабочих профессий. Продлится чемпионат до 21 мая.

В этой аудитории проходит конкурс по компетенции «Визуальный мерчендайзинг и витринистика». Участники проектируют будущие витрины для одежды. Здесь представители трех колледжей, те, кто прошел внутренний этап. Полина Ли студентка строительного колледжа, девушка признается, что участвовать в чемпионате не просто, поскольку весь день проводишь на ногах.

«К проекту мы готовились задолго до начала его реализации, у нас в колледже проходили минитурниры, где преподаватели высматривали кто способен реализовать интересные идеи,я с одногрупницей прошла и очень рада этому. Устают ноги, устают руки, спина , но очень интересно, оно того стоит «, — рассказывает участница Чемпионата Полина Ли

Региональный чемпионат WorldSkills проходит по 30 различным компетенциям. На базе строительного, индустриального, педагогического и автодорожного колледжей. Компетенция «Визуальный мерчендайзинг» ведет свою работу второй, в прошлом году это была презентационная площадка, а в этом году площадка работает официально.

«Чемпионат рассчитан на 3 конкурсных дня со вчерашнего дня мы приступили к работе , в этом году у нас участвует три колледжа это Рудненский колледж , Костанайский экономический колледж Казпотребсоюза, и строительный колледж , от каждого колледжа по 2 участника», — говорит главный эксперт Айнура Жаинбаева

Для Венеры Умбетовой это первый опыт участия в подобных чемпионатах. Она представляет Высший экономический колледж, и учится по специальности маркетинг. Девушка рассказывает, поступая на специальность маркетинг, не знала, насколько творческая эта специальность.

«Сейчас у нас идет работа над реквизитом , который мы изготавливали буквально вчера . То есть каждый изготовил реквизит и представляет его как хочет. У меня идея возродилась, чтобы сделать его в виде пуфика», — делится участница Чемпионата Венера Умбетова

Победители регионального чемпионата будут представлять Костанай на республиканском чемпионате. Его планируют провести осенью.

Уже завтра подведут итоги по этой компетенции, полностью завершить чемпионат планируют 21 мая.

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