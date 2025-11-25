В Костанайской области стартовал новый механизм обеспечения жильём медиков. По Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы акимат региона и Казахстанский единый оператор жилищного строительства начали совместную реализацию арендного жилья с правом выкупа. В рамках первого этапа ведётся закуп 25 квартир в Рудном, которые будут распределены исключительно среди медработников из очереди.
Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства области Дидар Тлеубаев сообщил, что параллельно продолжается работа по льготным ипотечным программам через «Отбасы банк».
По его данным, в ноябре возобновлён приём заявок по программам «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер»:
- по «Наурыз» приём продлится до конца месяца;
- по «Наурыз жұмыскер» он длился 10 дней и завершился из-за исчерпания лимита, что указывает на высокую востребованность и необходимость дополнительного финансирования.
В целом по области подано 93 заявки.
Также в регионе действует программа «Костанай жастары»: с момента её запуска выдано 159 ипотечных займов на сумму около 2 млрд тенге. Программа ориентирована на работающих молодых специалистов в возрасте от 18 до 34 лет; прошлый приём заявок проходил около года назад.
Новый формат арендного жилья с выкупом призван дополнить действующие инструменты поддержки и точечно решить вопрос обеспечения жильём дефицитных специалистов, в первую очередь — в сфере здравоохранения.
Какой будет погода в Костанае и области 26 ноября
Перцовый баллончик, крики и мат: Суд наказал жительницу Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.