В Костанайской области стартовал новый механизм обеспечения жильём медиков. По Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы акимат региона и Казахстанский единый оператор жилищного строительства начали совместную реализацию арендного жилья с правом выкупа. В рамках первого этапа ведётся закуп 25 квартир в Рудном, которые будут распределены исключительно среди медработников из очереди.

Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства области Дидар Тлеубаев сообщил, что параллельно продолжается работа по льготным ипотечным программам через «Отбасы банк».

По его данным, в ноябре возобновлён приём заявок по программам «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер»:

по «Наурыз» приём продлится до конца месяца ;

; по «Наурыз жұмыскер» он длился 10 дней и завершился из-за исчерпания лимита, что указывает на высокую востребованность и необходимость дополнительного финансирования.

В целом по области подано 93 заявки.

Также в регионе действует программа «Костанай жастары»: с момента её запуска выдано 159 ипотечных займов на сумму около 2 млрд тенге. Программа ориентирована на работающих молодых специалистов в возрасте от 18 до 34 лет; прошлый приём заявок проходил около года назад.

Новый формат арендного жилья с выкупом призван дополнить действующие инструменты поддержки и точечно решить вопрос обеспечения жильём дефицитных специалистов, в первую очередь — в сфере здравоохранения.

