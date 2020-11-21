В Костанайской области госорган пытался необоснованно взыскать деньги с предпринимателя

Стадион «Достык» ИП «Райана» благополучно отремонтировал еще в 2019 году. Нареканий к качеству работ и срокам не было, заказчик подписал акт выполненных работ. Каково же было удивление предпринимателя, когда спустя год госорган через суд потребовал подрядчика оплатить 22 000 тенге за якобы потраченную им электроэнергию.

«За последние 2 года мы отремонтировали около 20 объектов, но с таким столкнулись впервые. Конечно, эти деньги мне погоду не сделают, тут дело в принципе. Сегодня они с меня на пустом месте взыщут, завтра еще с кого-то… Обычно оплата за электроэнергию уже в сумме договора «сидит». Да и где доказательства, что мы «сожгли» света ровно на 22 000 тенге? Показаний приборов учета нет. К тому же на территории стадиона расположено здание отдела физкультуры и спорта. Как отделить ту электроэнергию, которую мы использовали, от той, что они?», — удивляется Арыстан Исенов.

Тем не менее 30 апреля СМЭС по Костанайской области вынес решение в пользу госоргана. За защитой бизнесмен обратился в Палату предпринимателей Костанайской области.

«Использование ИП электроэнергии в объеме 950 КВт/ч на сумму 22 000 тенге не подтверждается официальными документами – договором госзакупок, сметой СМР. Решение суда первой инстанции было вынесено на основании предположений истца», — считает эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Марат Абишев.

Эти доводы были озвучены в суде апелляционной инстанции. Костанайский областной суд согласился с ними и встал на сторону бизнесмена. Постановление было вынесено 18 ноября.

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