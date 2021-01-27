В Костнайской области из окна выпала девочка

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Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, происшествие случилось 26 января в Рудном.
Девочка 2019 года рождения выпала из окна второго этажа жилого двухэтажного многоквартирного дома и осталась жива. Происшествие случилось днем в доме по улице Тобольская. В момент происшествия в квартире находилась ее старшая 20-летняя сестра, она убиралась в гостиной.
«В это время девочка играла на кухне без присмотра,оказалась возле окна и выпала наружу. При падении ребенок приземлился на снежный сугроб. И это обстоятельство, по сути, спасло ей жизнь. Девочку привезли в многопрофильную больницу Рудного. После обследования медики детского отделения пришли к выводу, что ее жизнь находится вне опасности. В госпитализации не нуждается. В настоящее время ребенок остается дома под присмотром родителей», — сообщили в ДЧС.
Помните! Чтобы обезопасить детей от падений из окон необходимо придерживаться основных правил, соблюдение которых поможет сохранить их жизнь и здоровье. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Не оставлять ребенка без присмотра. Установить на окна решетки или блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.
Берегите своих детей!
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