Сколько потратят на ремонт котельной в районе КЖБИ, рассказали в КТЭК

Ремонт в котельной №3, которая расположена в районе КЖБИ, начали делать в мае.

Напомним, что необходимость в ремонте появилась после пожара, который произошел здесь в начале января. Тогда без тепла на несколько часов осталось более 300 многоэтажек в южной части Костаная.

«Выгорела кабельная продукция, в здании подстанции и с января по настоящее время котельная, в нормальном режиме не эксплуатировалась. Были проброшены временные инженерные коммуникации, для того, чтобы обеспечить работу. Но это временное решение. С января по настоящее время разрабатывался проект, и начаты строительно-монтажные работы»,- говорит начальник производственно-технического отдела ГКП КТЭК Тимур Альчимбаев.

На данный момент в котельную завозят новое оборудование и сразу устанавливают, а так же разрабатывают траншеи под новые кабели. По словам Тимура Альчимбаева, это все подготовительные работы, и они занимают много времени. В ближайшие дни бригада займется непосредственно ремонтом.

«Средства выделенные бюджетом города и области, средства в размере 775 миллионов тенге. Из них 742 миллиона подрядная организация получит после завершения ремонтных работ»,- говорит Альчимбаев.

Тимур Альчимбаев рассказывает, что в целом ремонт, связанный с электротехнической частью, не планировалось проводить на котельной в этом году. Но пожар повредил всё оборудование, пострадал кабель, который вел ко всем участкам котельной.

«По актам выполненных работ, в настоящее время завершено 22% работ, то есть это как раз таки входит демонтажные работы и поставка части оборудования. При заключении договора подрядная организация предоставила график выполнения. В настоящее время все сроки выдерживаются, и оборудование поставляется в те даты, в календарном графике»,- сказал начальник отдела.

На время ремонта те дома, которые должны быть запитаны от третьей котельной, переключили на центральную ТЭЦ. Ориентировочно завершить работы здесь планируют к 1 сентября.

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