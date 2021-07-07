В «красной» зоне девять регионов

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 июля.
«Красная» зона находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области.
«Жёлтая» зона — Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
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«Зеленая» зона — Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области