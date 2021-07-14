В «красной» зоне. Костанайские предприниматели рвутся в Ashyq

Проект Ashyq дает возможность бизнесу работать вне зависимости от ограничительных мер и даже в условиях локдауна. За счет QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР, приложение определяет статус посетителя: является ли он носителем вируса или нет, передает alau.kz

В Костанайской области начали внедрять Ashyq в конце апреле. И на начало июля участников насчитывалось примерно 600. Примечательно, что количество желающих стать участником проекта стремительно увеличивается. Причина такой ситуации, как отмечают в палате предпринимателей, вхождение Костанайской области в красную зону. Участие в проекте дает возможность работать, к примеру, объектам общепита, до 2 часов ночи, но с заполняемостью лишь 50 процентов. Уже сейчас количество одобренных заявок составило свыше 1100. И это количество, отмечают эксперты, будет увеличиваться и дальше.

«Такой взрывной рост приводит к нагрузке на людей, которые занимаются обработкой, но и на саму систему. Вчера зависал сайт по системе. Это, кстати, по всему Казахстану», — говорит начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Робер Юсупов.

При этом, по последним данным, 7 предприятий в Костанайской области вышли из участия в проекте. Причины разные, отмечают в палате предпринимателей. К примеру, бизнес работал в Ashyq, но арендовал помещение в бизнес-центре. Теперь весь бизнес-центр подключился к Ashyq и дублировать участие в проекте бизнесмен не стал. Деактивировано в области 21 предприятие, они временно отстранены от участия в проекте за различные нарушения.

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