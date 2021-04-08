USD 430.77
EUR 511.93
RUB 5.55
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. В «красной» зоне находятся 8 регионов

В «красной» зоне находятся 8 регионов

Фото из открытых источников

Vinkmag ad

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 апреля 2021 года.

В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В «желтой» зоне: город Шымкент, Кызылординская и Павлодарская области.

В «зелёной» зоне — все остальные регионы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Убийство произошло в Костанайской области
Следующая новость

Количество заболевших коронавирусом уменьшается в Костанайской области