В «красной» зоне находятся 8 регионов

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 апреля 2021 года.

В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

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В «желтой» зоне: город Шымкент, Кызылординская и Павлодарская области.

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В «зелёной» зоне — все остальные регионы.

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