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В «красной» зоне остаются 7 регионов

mosgss.info

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 апреля 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

В «зелёной» зоне: Костанайская и Туркестанская области.

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