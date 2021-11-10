В «красной» зоне осталось три региона

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 ноября 2021 года

В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская область.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

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