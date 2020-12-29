В «красной» зоне по коронавирусу остаются два региона в Казахстане

Атырауская и Костанайская области по-прежнему находятся в «красной» зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 декабря, Акмолинская и Павлодарская области перешли в «желтую» зону.
Также там находятся: Нур-Султан, Алматы и Северо-Казахстанская область.
В «зеленой» зоне — все остальные регионы.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области