В «красной» зоне шесть регионов

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 мая.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.
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В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.
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В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области