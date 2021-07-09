В «красную» зону перешёл еще один регион

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 июля.

В «красную зону перешла Актюбинская область. Там же города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

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В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

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