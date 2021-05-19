В «красную» зону перешёл Казахстан по темпам распространения коронавируса

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 мая.

В «красной» зоне находятся восемь регионов Казахстана: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «жёлтой» зоне – четыре региона: Алматинская, Мангистауская, Костанайская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне – пять регионов: ВКО, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

Средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к «красной» зоне.

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