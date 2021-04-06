В «красную» зону вошла еще одна область

В «красную» зону по распространению коронавируса вошла еще одна область Казахстана — Акмолинская. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Tengrinews.kz.
По его данным, на 6 апреля в «красной» зоне находятся 7 регионов: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, ЗКО, Акмолинская, Алматинская и Актюбинская области.
В «желтой» зоне находятся два региона — Шымкент и Карагандинская область.
Остальные 8 регионов находятся в «зеленой» зоне.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области