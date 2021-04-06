В «красную» зону вошла еще одна область

В «красную» зону по распространению коронавируса вошла еще одна область Казахстана — Акмолинская. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Tengrinews.kz.

По его данным, на 6 апреля в «красной» зоне находятся 7 регионов: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, ЗКО, Акмолинская, Алматинская и Актюбинская области.

Министр добавил, что Нур-Султан и Алматы находятся в «красной» зоне 28 дней, ЗКО — 20 дней, Атырауская область — 2 недели, Актюбинская и Алматинская области — неделю, Акмолинская область — сутки.

В «желтой» зоне находятся два региона — Шымкент и Карагандинская область.

Остальные 8 регионов находятся в «зеленой» зоне.

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