В кроссовках и без галстуков. В новом форменном обмундировании сотрудники патрульной полиции Костанайской области заступили на дежурство

Сегодня в Костанае прошел гарнизонный развод комплексных сил полиции.

В настоящий момент закуплено 576 комплектов форменного обмундирования. Для участковых города Костаная приобретено 79 комплектов формы. В дальнейшем поэтапно для всех сотрудников будет приобретена такая форма.

Отличие новой формы в том, что убрали металические элементы, обувь — удобные кроссовки. Нет галстуков. Увеличено количество светооражающих элементов.

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков обращаясь к личном у составу отметил, что сегодня изменилась не только форма, но и подходы в профессии.

«Взаимодействие с населением должно быть открытым и предполагает совершенно новые стандарты, которым современный полицейский должен соответствовать. Это четкое соблюдение законов, знание нормативных актов и конечно, служба на благо народа страны», — отметил начальник ДП Костанайской области.

Кроме того, главным приоритетом, определенным Министром внутренних дел является полное искоренение фактов коррупции в рядах полиции.

Ерлан Омарбеков выразил благодарность патрульным полицейским, которые отличились при несении службы.

Руководитель ведомства также поздравил личный состав с наступающим Днем защитника Отечества и Днем Победы!

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