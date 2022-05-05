В кроссовках и без галстуков. В новом форменном обмундировании сотрудники патрульной полиции Костанайской области заступили на дежурство

Сегодня в Костанае прошел гарнизонный развод комплексных сил полиции.
В настоящий момент закуплено 576 комплектов форменного обмундирования. Для участковых города Костаная приобретено 79 комплектов формы. В дальнейшем поэтапно для всех сотрудников будет приобретена такая форма.
Отличие новой формы в том, что убрали металические элементы, обувь — удобные кроссовки. Нет галстуков. Увеличено количество светооражающих элементов.
Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков обращаясь к личном у составу отметил, что сегодня изменилась не только форма, но и подходы в профессии.
«Взаимодействие с населением должно быть открытым и предполагает совершенно новые стандарты, которым современный полицейский должен соответствовать. Это четкое соблюдение законов, знание нормативных актов и конечно, служба на благо народа страны», — отметил начальник ДП Костанайской области.
Кроме того, главным приоритетом, определенным Министром внутренних дел является полное искоренение фактов коррупции в рядах полиции.
Ерлан Омарбеков выразил благодарность патрульным полицейским, которые отличились при несении службы.
Руководитель ведомства также поздравил личный состав с наступающим Днем защитника Отечества и Днем Победы!
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: